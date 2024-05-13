Нідерланди змусять біженців платити за житло, але є нюанс

Нідерланди продовжують підтримувати українців, які рятуються від війни. Наразі на території країни перебувають понад 100 тисяч людей. Для них можуть змінити правила.

На території муніципалітету Гільверсюм для українців вирішили змінити правила. Їх можуть змусити платити за проживання у муніципальних притулках. Водночас це стосується лише українців, які вже знайшли роботу у країні.

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На якому етапі ініціатива

Ініціативу про обов'язкові внески для українців озвучив Ерік ван дер Бург – держсекретар у справах біженців. Відомо, що станом на травень 2024 року міністерство вже розробляє відповідні норми для муніципалітетів. Вочевидь вони запрацюють ще до грудня цього року.

Тим часом наразі українців муніципальна влада Гільверсюма хоче просити сплачувати внески добровільно. Наголошують, що це полегшить ситуацію.

Ми хочемо ознайомити мешканців пунктів прийому з вартістю їхнього перебування та зберегти підтримку прийому українців. Переміщених осіб проінформують про це рішення листом і їм буде надана можливість сплатити внесок, який відповідає їхньому бюджету,

– мовиться у повідомленні.

Загалом українців, які вже знайшли роботу у Нідерландах, можуть змусити платити за муніципальне житло приблизно 350 євро (близько 15 тисяч гривень). Варто зауважити, що країна демонструє позитивні результати щодо працевлаштування українців.