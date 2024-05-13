На территории муниципалитете Гильверсюм для украинцев решили изменить правила. Их могут заставить платить за проживание в муниципальных приютах. В то же время это касается только украинцев, которые уже нашли работу в стране.

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На каком этапе инициатива

Инициативу об обязательных взносах для украинцев озвучил Эрик ван дер Бург – госсекретарь по делам беженцев. Известно, что по состоянию на май 2024 года министерство уже разрабатывает соответствующие нормы для муниципалитетов. Очевидно они заработают еще до декабря этого года.

Между тем пока украинцев муниципальная власть Гильверсюма хочет просить платить взносы добровольно. Отмечают, что это облегчит ситуацию.

Мы хотим ознакомить жителей пунктов приема со стоимостью их пребывания и сохранить поддержку приема украинцев. Перемещенных лиц проинформируют об этом решении письмом и им будет предоставлена возможность оплатить взнос, который соответствует их бюджету,

– говорится в сообщении.

В общем украинцев, которые уже нашли работу в Нидерландах, могут заставить платить за муниципальное жилье примерно 350 евро (около 15 тысяч гривен). Стоит заметить, что страна демонстрирует положительные результаты по трудоустройству украинцев.