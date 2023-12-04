Житла для українців не буде: у країні ЄС скасували будівництво помешкання для біженців

У Нідерландах передумали будувати житло для сотень українських переселенців. Проти цього виступили місцеві жителі.

Ще нещодавно в Нідерландах планували побудувати великий центр прийому для українських біженців. Але будівництво скасували. Чому змінили своє рішення — читайте далі.

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Уряд не надав фінансування

Звести тимчасові будинки для розміщення переселенців планували у місті Пюрмеренд. Там могли розселити до 1 500 людей. Але приймати таку кількість біженців не захотіли місцеві жителі.

Кілька сотень будинків у полі між Пюрмерендом та Ілпендамом хотіли збудувати у муніципалітеті. Українські біженці змогли б жити там 10 — 15 років. Але фінансування проєкту не погодив уряд.

Нам сказали, що бізнес-кейс, який ми подали, не фінансується урядом. Це робить місце прийому такого розміру непрактичним,

– розповіли в муніципалітеті Пюрмеренда.

Проти прийому нових біженців також активно виступили місцеві жителі. Петиція проти відкриття масштабного центру для біженців зібрала 10 тисяч підписів лише за 2 тижні. У нідерландському місті проживає майже 80 тисяч людей.

Наші діти не можуть отримати дім. Деякі змушені жити з батьками до старості. Для тих, кому потрібна невідкладна допомога, немає такої потреби,

– цитують місцевих нідерландські ЗМІ.

У муніципальний раді також мали сумніви щодо цього будівництва. Додаткова проблема в тому, що лікарі загальної практики дуже перевантажені в цьому регіоні.

В уряді так і не обґрунтували своєї відмови щодо фінансування житла для українців. У муніципалітеті Пюрмеренда були здивовані таким рішенням, адже влада постійно закликає регіони терміново створити можливості для прийому біженців.

У Нідерландах значно зріс потік біженців і житла катастрофічно не вистачає. Притулки для екстреного розміщення заповнені на 99,3%. Нині в Нідерландах проживають 102 тисячі українців. 83 тисячі з них оселилися в муніципальних притулках.

Дедалі частіше українці, які їдуть до Нідерландів, вже проживали в інших країнах Європи. Вони прибувають на нове місце з наміром відшукати роботу. Які умови працевлаштування у Нідерландах та які вакансії тут пропонують для українців — читайте у цьому матеріалі.