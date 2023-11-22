Саме в 10-у річницю Майдану українці в Нідерландах хотіли нагадати, що війна триває не тільки останні 2 роки. Спершу учасники провели акцію на площі Гроте Маркт, а потім мали ексклюзивний перегляд документального фільму про боротьбу України за свободу, повідомляє 24 Канал. Як це було — дивіться далі.

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День Гідності в Неймегені

На площі у Неймегені зібралися близько 30 людей. Учасники організувалися через соцмережі. Вони мали українську символіку, синьо-жовті прапори та плакати.

У День Гідності та Свободи українці з різних міст – з Києва, Рівного та Маріуполя – зустрілися у Неймегені. Участь в акції взяли не лише українці, просто під час неї зупинялися та доєднувалися місцеві.

Українці в Неймегені / Фото Юлії Якубової

Після події на площі ввечері один із кінотеатрів у Неймегені ексклюзивно та безкоштовно показав документальний фільм режисера Євгена Афінеєвського під назвою "‎Свобода у вогні: українська боротьба за свободу". Цей фільм є продовженням документальної стрічки режисера, який працював над відомим фільмом про Майдан "‎Зима у вогні".

Кінопоказ фільму "‎Свобода у вогні" в Нідерландах / Фото Юлії Якубової

Фільм показує глядачам всі роки війни, яка розпочалась після Революції Гідності та продовжилась повномасштабним вторгненням Росії у лютому 2022 року. Для нідерландців цю стрічку переклали англійською мовою.

Заходи влаштувала команда організації Nijmegen4Ukraine. Вони регулярно збирають події на підтримку України, а також надають інформацію для українців. І планують робити це щомісяця і до перемоги України.