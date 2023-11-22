Именно в 10-летие Майдана украинцы в Нидерландах хотели напомнить, что война длится не только последние 2 года. Сначала участники провели акцию на площади Гроте Маркт, а затем состоялся эксклюзивный просмотр документального фильма о борьбе Украины за свободу, сообщает 24 Канал. Как это было — смотрите дальше.

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День Достоинства в Неймегене

На площади в Неймегене собралось около 30 человек. Участники организовались через соцсети. У них была украинская символика, сине-желтые флаги и плакаты.

В День Достоинства и Свободы украинцы из разных городов – из Киева, Ровно и Мариуполя – встретились в Неймегене. Участие в акции приняли не только украинцы, прямо во время нее останавливались и присоединялись местные.

Украинцы в Неймегене / Фото Юлии Якубовой

После события на площади вечером один из кинотеатров в Неймегене эксклюзивно и бесплатно показал документальный фильм режиссера Евгения Афинеевского под названием "Свобода в огне: украинская борьба за свободу". Этот фильм является продолжением документальной ленты режиссера, работавшего над известным фильмом о Майдане "Зима в огне".

Кинопоказ фильма "Свобода в огне" в Нидерландах / Фото Юлии Якубовой

Фильм показывает зрителям все годы войны, которая началась после Революции Достоинства и продолжилась полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года. Для нидерландцев эту ленту перевели на английский язык.

Мероприятие организовала команда Nijmegen4Ukraine. Они регулярно устраивают события для поддержки Украины, а также предоставляют информацию для украинцев. И планируют делать это каждый месяц и до победы Украины.