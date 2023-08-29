"Мають додаткову мотивацію": у Польщі назвали ще одну причину повернення українців додому
Джерело:ukrayina.pl
У Польщі спостерігається помітне зниження потоку українських біженців. Влада прогнозує, що з вересня у польських школах стане менше дітей з України.
Президент Об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка назвав основну причину – українці хочуть, щоб їхні діти з вересня повернулися до українських шкіл.
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Багато українців повернуться в Україну через дітей
На початку 2023 року в Польщі налічувалося 955 тисяч українців зі статусом PESEL UKR. Зараз біженців менше, за деякими оцінками – на 15 – 20%.
Багато біженців планували повернутися в Україну після закінчення навчального року. Щоб їхні діти з вересня могли повернутися до українських шкіл,
– пояснив він.
Проблема для українських біженців полягає у тому, що польські школи не мають деяких важливих предметів, які є в українських школах. Мовиться, серед іншого про українську мову та історію України – "що довша перерва у викладанні таких предметів, то важче цим дітям буде повернутися до української школи".
За словами Скірка, у Польщі залишилися переважно ті біженці, які мають намір проживати у Польщі тривалий час або осісти назавжди. Значна частина з них – освічені та забезпечені люди. Так, 73% повнолітніх біженців з України знайшли легальну роботу в Польщі, а понад 30 000 осіб з цієї групи створили компанію в цій країні.
Восени у польських школах стане менше дітей з України / Фото UnSplash
Частина біженців виїжджають із Польщі у Німеччину
Українці дедалі частіше віддають перевагу Німеччині, а не Польщі. Це пов'язано із кращим соціальним забезпеченням та безплатним житлом. Попередні опитування свідчать, що у Німеччині хотіли б залишитися назавжди 37% біженців, тоді як у Польщі – близько 19%.
За замовчуванням повнолітні шукачі притулку мають право на 410 євро (понад 1,8 тисячі злотих) на "задоволення основних потреб". Отримавши притулок, біженці можуть працювати, а заробітна плата на нашому західному кордоні, звісно, значно вища, ніж у Польщі,
— каже експертка WOT Foundation Олена Бабакова.
Вона також підкреслює, що водночас українців лякає німецька бюрократія. Однак, пройшовши це, біженець стає бенефіціаром низки пільг.Зауважимо, масова еміграція українців призвела до складної ситуації для власників польського бізнесу в пошуку українських працівників. Так, польські підприємці закликають свій уряд вжити заходів, щоб спонукати українських біженців залишатися у Польщі, адже від цього залежить зменшення дефіциту робочої сили.