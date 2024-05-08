Литва може відмовити у посвідках на проживання українським чоловікам

У Литві заявили, що можуть відмовити у посвідках на проживання українським чоловікам. Це станеться за однієї умови: якщо Київ доведе, що вони відхиляються від військової служби.

Навесні 2024 року у МЗС України повідомили, що чоловіки віком від 18 до 60 років за кордоном не зможуть отримувати консульські послуги. Глава відомства назвав це рішення справедливим. Він заявив, що доки воїни захищають Україну ціною власних життів, деякі українські чоловіки сидять по ресторанах в інших країнах світу.

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Про примусове повернення українців наразі не мовиться. Водночас навіть за кордоном вони не звільнені від своїх обов'язків. Чимало країн ЄС вже висловили свою думку щодо цього рішення.

Литва може відмовити у посвідках на проживання

Інґріда Шимоніте – прем'єр-міністрка Литви – заявила, що країна може відмовити в наданні посвідки на проживання українським чоловікам. Мовиться про ті випадки, коли Київ доведе, що вони відхиляються від військової служби.

Литва дуже хоче допомогти Україні, щоб у неї був потенціал для оновлення збройних сил і щоб люди, які тривалий час воювали, могли відпочити,

– наголосила Шимоніте.

Водночас вона заявила, що про депортацію українських чоловіків не мовиться. За словами Шимоніте, це було б незаконно.