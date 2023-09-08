У Литві відмовились від щорічного фестивалю феєрверків: бережуть емоційний стан українців

Популярний фестиваль феєрверків у Вільнюсі цього року скасували на знак солідарності з українськими біженцями.

Vilniaus Fejerija – щорічний фестиваль феєрверків у Литві цього року проводити не будуть. Мерія Вільнюса ухвалила таке рішення з кількох причин. І немалу роль у цьому відіграє емоційний стан українців, які мають моральні травми війни.

Читайте також Виплати, робота та житло: яку підтримку від Jobcenter у Німеччині можуть отримати українці

Цього року без салютів

Минулого року фестиваль не скасовували. Через це було чимало скарг, тому цього разу про необхідність проведення Vilniaus Fejerija задумались.

Емоційне здоров'я біженців. Після тогорічного заходу було багато обурення через стрес, спричинений людям, які щойно пережили жахи війни. Україна ще не виграла війну, тому мало що змінилося,

– йдеться у поясненні влади Вільнюса.

Є ще ряд причин, через які вирішили відмовитись від фестивалю феєрверків:

Турбота про довкілля. У мерії Вільнюса пояснили, що під час масового запуску салютів у повітрі фіксують підвищені концентрації діоксиду сірки, чадного газу та оксидів азоту.

Безперервний шум. Запуски салютів тривають впродовж 6 годин поспіль. Це позначається на самопочутті людей зі стресовими розладами, включаючи ПТСР. Також гучні раптові звуки дуже негативно впливають на тварин.

Міська влада Вільнюса не планує взагалі відмовлятися від використання піротехніки на масових заходах і концертах. Але вони наголошують на тому, що є принципова різниця між одноразовим святковим запуском феєрверка та масовим кількагодинним салютом.

Кошти для українців

Організатори фестивалю негативно відреагували на його скасування. Вони запевнили, що якраз на цьому заході планували зібрати 50 тисяч євро на підтримку українців, які перебувають у Литві.

Але у міській владі цю заяву називають маніпулятивною і закликають просто зробити пожертву в один із фондів, які займаються гуманітарною підтримкою українських біженців.