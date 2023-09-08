В Литве отказались от ежегодного фестиваля фейерверков: берегут эмоциональное состояние украинцев

Популярный фестиваль фейерверков в Вильнюсе в этом году был отменен в знак солидарности с украинскими беженцами.

Vilniaus Fejerija – ежегодный фестиваль фейерверков в Литве в этом году проводить не будут. Мэрия Вильнюса приняла такое решение по нескольким причинам. И немалую роль в этом играет эмоциональное состояние украинцев, имеющих моральные травмы войны.

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В этом году без салютов

В прошлом году фестиваль не отменяли. Поэтому было немало жалоб, так что на этот раз о необходимости проведения Vilniaus Fejerija задумались.

Эмоциональное здоровье беженцев. После мероприятия в прошлом году было много возмущения из-за стресса для людей, которые только что пережили ужасы войны. Украина еще не выиграла войну, поэтому мало что изменилось,

– говорится в объяснении властей Вильнюса.

Есть еще ряд причин, из-за которых решили отказаться от фестиваля фейерверков:

Забота об окружающей среде. В мэрии Вильнюса объяснили, что при массовом запуске салютов в воздухе фиксируют повышенные концентрации диоксида серы, угарного газа и оксидов азота.

Непрерывный шум. Запуск салютов продолжается в течение 6 часов подряд. Это сказывается на самочувствии людей со стрессовыми расстройствами, включая ПТСР. Также громкие внезапные звуки оказывают очень негативное влияние на животных.

Городские власти Вильнюса не планируют вообще отказываться от использования пиротехники на массовых мероприятиях и концертах. Но они подчеркивают, что есть принципиальная разница между одноразовым праздничным запуском фейерверка и массовым салютом.

Средства для украинцев

Организаторы фестиваля негативно отреагировали на его отмену. Они заверили, что как раз на этом мероприятии планировали собрать 50 тысяч евро в поддержку находящихся в Литве украинцев.

Но в городских властях это заявление называют манипулятивным и призывают просто сделать пожертвование в один из фондов, занимающихся гуманитарной поддержкой украинских беженцев.