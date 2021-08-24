Українці в Кремнієвій долині: історії тих, хто зробили видатні внески у сфері ІТ

Сучасний світ неможливо уявити без технологій. Комп'ютери Apple, соцмережі та месенджери – не всім відомо, що до цих інформаційних проривів є причетними й українці. Розповідаємо історії найуспішніших ІТ-спеціалістів світу, які походять з України.

Українці вже давно зарекомендували себе у світі як висококласні фахівці ІТ-сфери. Освіченість, працьовитість та витривалість – це ті риси, які допомагають представникам діаспори досягати нечуваних успіхів за кордоном.

Цікаво Про силу бумеранга: як українка прославилася, допомагаючи тисячам емігранткам у Польщі

Любомир Романків

Любомир Романків народився 17 квітня 1931 року у місті Жовква, що на Львівщині. У 1944 році через втечу від наступу радянських військ він разом з матір'ю опинилися у Мюнхені. Пізніше сім'я виїхала до Канади. Там майбутній винахідник закінчив один із найпрестижніших вишів – Університет Альберти. Отримавши ступінь доктора з металургії та матеріалознавства у Массачусетському технологічному інституті, Любомир зосередився на науці.

Прославився українець завдяки роботі в IBM – найбільшій ІТ-компанії у світі. Саме в цьому місці він винайшов тонкоплівні магнітні головки для запису інформації, що надалі дозволило створити жорсткий диск, без якого сьогодні не можна уявити жоден персональний комп'ютер.

Окрім цього провідного винаходу, Любомир зробив ще 180 менш відомих, 67 з яких запатентував.

Коли ви включаєте комп'ютер, починають працювати одразу 7 моїх патентів. Коли вдарите перший раз по клавіші, і на екрані появляється образ – це теж мої винаходи – магнітні голівки, які роблять запис на диску. Ці голівки, які я розробив, тонші за людську волосину. Коли натискаєте на літери – це теж моя робота,

– висловився винахідник.

Любомир Романків увійшов до Національної зали слави винахідників США. Його ім'я згадують поряд із Томасом Едісоном, Стівом Джобсом та іншими всесвітньовідомими людьми, які підняли на новий рівень поняття інформаційних технологій.

Любомир Романків / Фото "День"

Любомир Романків / Фото "День"

Ян Кум

Ян Кум – розробник ватсапу й один із наймолодших мільярдерів у світі. Творець одного з найпопулярніших месенджерів народився 24 лютого 1976 року у місті Фастів, що на Київщині. Ян виріс у небагатій сім'ї. Його батько був будівельником, а мати домогосподаркою.

У 90-ті через економічну кризу Ян з матір'ю емігрували до США. Жінка працювала нянею, а майбутній винахідник влаштувався до продуктового магазину прибиральником.

Згодом сім'я переїхала до каліфорнійського містечка Сан Хосе в Кремнієвій долині. Це місце славиться перспективами для стартаперів. Ян вступив до місцевого університету, проте через рік полишив навчання. Зате отримав пропозицію працювати в офісі пошукової системи Yahoo.

Через деякий період Ян з другом Браяном Ектоном залишили Yahoo. У той час на ринку появилися перші айфони. Розроблений Яном і Браяном месенджер ватсап був дуже на часі, бо значно спростив спілкування для власників айфонів. Додаток мав шалений успіх. Його завантажили мільйони людей за короткий відрізок часу.

Коли у 2010-х роках додатком зацікавилися Google та Facebook, ватсап приніс розробникам неймовірні доходи. Зрештою ватсап було продано компанії Facebook за рекордні 19 мільярдів доларів. А у 2018 році Ян Кум залишив компанію в статусі одного з найбагатших айтішників світу.

Браян Ектон і Як Кум / Фото Getty Images

Як Кум / Фото Getty Images

Микола (Нік) Білогорський

Микола (Нік) Білогорський народився у Харкові в 1981 році. До Канади емігрував у 1996 році, у 16-річному віці.

Спочатку Білогорський працював у компанії SonicWall. Згодом йому запропонували вакансію у Facebook. За словами Ніка, тоді на одне місце було ледь не мільйон претендентів. Та українець виявився найкращим кандидатом. А в травні 2019 року він очолив відділ кібербезпеки Google.

Микола (Нік) Білогорський відомий не лише своїми професійними здобутками, а й патріотичною позицією. У грудні 2013 року він став співорганізатором Євромайдану в Сан-Франциско. У 2014 році, коли розпочалася війна, заснував благодійну організацію Nova Ukraine для гуманітарної допомоги батьківщині. Завдяки діяльності Ніка в Україну передано близько пів мільйона доларів і 60 тонн гуманітарної допомоги. Також він організовував в Америці виступи відомих українських співаків та громадських активістів: Руслани Лижичко, "Океану Ельзи", "Скрябіна" та інших. А у 2016 році з його допомогою на виставці стартапів StartupGrind появився український павільйон, де було вперше представлено інноваційні розробки українських стартапів на світовому ринку.

Микола (Нік) Білогорський / Фото AIN.ua

Микола (Нік) Білогорський / Фото AIN.ua