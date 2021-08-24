Украинцы уже давно зарекомендовали себя в мире как высококлассные специалисты ИТ-сферы. Образованность, трудолюбие и выносливость – это те черты, которые помогают представителям диаспоры достигать невиданных успехов за рубежом.

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Любомир Романкив

Любомир Романкив родился 17 апреля 1931 года в городе Жовква на Львовщине. В 1944 году из-за бегства от наступления советских войск он вместе с матерью оказались в Мюнхене. Позже семья уехала в Канаду. Там будущий изобретатель закончил один из самых престижных вузов – Университет Альберты. Получив степень доктора металлургии и материаловедения в Массачусетском технологическом институте, Любомир сосредоточился на науке.

Прославился украинец благодаря работе в IBM – крупнейшей ИТ-компании в мире. Именно в этом месте он изобрел тонкопливн ые магнитные головки для записи информации, что в дальнейшем позволило создать жесткий диск, без которого сегодня нельзя представить ни один персональный компьютер.

Кроме этого ведущего изобретения, Любомир сделал еще 180 менее известных, 67 из которых запатентовал.

Когда вы включаете компьютер, начинают работать сразу 7 моих патентов. Когда ударите первый раз по клавиши, и на экране появляется образ – это тоже мои изобретения – магнитные головки, которые делают запись на диске. Эти головки, которые я разработал, тоньше человеческого волоса. Когда нажимаете на буквы – это тоже моя работа,

– высказался изобретатель.

Любомир Романкив вошел до Национальной зал ы славы изобретателей США. Его имя вспоминают наряду с Томасом Эдисоном, Стивом Джобсом и другими всемирно известными людьми, которые подняли на новый уровень понятие информационных технологий.

Любомир Романкив / Фото "День"

Любомир Романкив / Фото "День"

Ян Кум

Ян Кум – разработчик ватсапу и один из самых молодых миллиардеров в мире. Создатель одного из самых популярных мессенджеров родился 24 февраля 1976 года в городе Фастов в Киевской области. Ян вырос в небогатой семье. Его отец был строителем, а мать домохозяйкой.

В 90-е из-за экономического кризиса Ян с матерью эмигрировали в США. Женщина работала няней, а будущий изобретатель устроился в продуктовый магазин уборщиком.

Потом семья переехала в калифорнийский городок Сан Хосе в Кремниевой долине. Это место славится перспективами для стартаперов. Ян вступил в местный университет, однако через год оставил учебу. Зато получил предложение работать в офисе поисковой системы Yahoo.

Через некоторый период Ян с другом Брайаном Эктон оставили Yahoo. В то время на рынке появились первые айфоны. Разработанный Яном и Брайаном мессенджер ватсап был очень актуален, так как значительно упростил общение для владельцев айфонов. Приложение имело оглушительный успех. Его загрузили миллионы людей за короткий отрезок времени.

Когда в 2010-х годах приложением заинтересовались Google и Facebook, ватсап принес разработчикам невероятные доходы. В конце концов ватсап было продано компании Facebook за рекордные 19 миллиардов долларов. А в 2018 году Ян Кум покинул компанию в статусе одного из самых богатых айтишников мира.

Брайан Эктон и Как Кум / Фото Getty Images

Как Кум / Фото Getty Images

Николай (Ник) Белогорский

Николай (Ник) Белогорский родился в Харькове в 1981 году. В Канаду эмигрировал в 1996 году, в 16-летнем возрасте.

Сначала Белогорский работал в компании SonicWall. Впоследствии ему предложили вакансию в Facebook. По словам Ника, тогда на одно место было чуть ли не миллион претендентов. И украинец оказался лучшим кандидатом. А в мае 2019 года он возглавил отдел кибербезопасности Google.

Николай (Ник) Белогорский известен не только своими профессиональными достижениями, но и патриотической позицией. В декабре в 2013 году он стал соорганизатором Евромайдана в Сан-Франциско. В 2014 году, когда началась война, основал благотворительную организацию Nova Ukraine для предоставления гуманитарной помощи родине. Благодаря деятельности Ника в Украину передали около полумиллиона долларов и 60 тонн гуманитарной помощи. Также он организовывал в Америке выступления известных украинских певцов и общественных активистов: Русланы Лыжичко, "Океана Эльзы", "Скрябина" и других. А в 2016 году с его помощью на выставке стартапов StartupGrind появился украинский павильон, где впервые представлены инновационные разработки украинских стартапов на мировом рынке.

Николай (Ник) Белогорский / Фото AIN.ua