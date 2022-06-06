Українці на Кіпрі можуть відвідувати безкоштовні курси грецької

Перебуваючи в іншій країні дуже важко порозумітися без знань мови. З такою проблемою стикнулися ледь не всі українці, які були змушені втікати від війни.

Безкоштовні курси грецької для українців на Кіпрі

Багато країн пропонують курси з вивчення мови для українців. Таку можливість надав і Кіпр. Так, щоб полегшити адаптацію наших громадян, Міністерство освіти Кіпру вирішило організовути безкоштовні інтенсивні курси з грецької мови.

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Курси організовано для українців, які прибули до Республіки Кіпр після 24 лютого 2022 року та отримали статус тимчасового захисту.

Навчання проходитиме у червні та липні, у наступних навчальних закладах:

Нікосія – 22305215;

– 22305215; Лімасол – 25305245;

– 25305245; Ларнака – 24304164;

– 24304164; Пафос – 26306284;

– 26306284; Фамагуста – 23820978.

Якщо виникають додаткові запитання, варто звернутися до відповідного навчального закладу за номером телефону.

Заняття будуть проводити 5 разів на тиждень у другій половині дня. Одна зустріч складатиметься з трьох навчальних періодів по 45 хвилин.

Як проходить реєстрація на курси

Реєстрація охочих триватиме з 6 по 9 червня 2022 року з 14:30 до 19:30.

Після реєстрації необхідно буде пред'явити документи, що посвідчують особу та підтверджують офіційний статус перебування в Республіці Кіпр.

Українці (дорослі та неповнолітні) звільняються від усіх зборів за навчання, зокрема реєстраційного внеску у розмірі 10 євро. Навчальні матеріали надаватимуться безкоштовно.