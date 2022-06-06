Бесплатные курсы греческого для украинцев на Кипре

Многие страны предлагают курсы по изучению языка для украинцев. Такую возможность предоставил и Кипр. Так, чтобы облегчить адаптацию наших граждан, Министерство образования Кипра решило организовать бесплатные интенсивные курсы по греческому языку.

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Курсы организованы для украинцев, прибывших в Республику Кипр после 24 февраля 2022 года и получивших статус временной защиты.

Обучение будет проходить в июне и июле, в следующих учебных заведениях:

Никосия – 22305215;

– 22305215; Лимассол – 25305245;

– 25305245; Ларнака – 24304164;

– 24304164; Пафос – 26306284;

– 26306284; Фамагуста – 23820978.

Если возникают дополнительные вопросы, следует обратиться в соответствующее учебное заведение по номеру телефона.

Занятия будут проводить 5 раз в неделю во второй половине дня. Одна встреча будет состоять из трех учебных периодов по 45 минут.

Как проходит регистрация на курсы

Регистрация желающих продлится с 6 по 9 июня 2022 года с 14:30 до 19:30.

После регистрации необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие официальный статус пребывания в Республике Кипр.

Примите во внимание! Украинцы (взрослые и несовершеннолетние) освобождаются от всех сборов за обучение, в частности, регистрационного взноса в размере 10 евро. Учебные материалы будут предоставляться бесплатно.