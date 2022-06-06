Бесплатные курсы греческого для украинцев на Кипре
Многие страны предлагают курсы по изучению языка для украинцев. Такую возможность предоставил и Кипр. Так, чтобы облегчить адаптацию наших граждан, Министерство образования Кипра решило организовать бесплатные интенсивные курсы по греческому языку.
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Курсы организованы для украинцев, прибывших в Республику Кипр после 24 февраля 2022 года и получивших статус временной защиты.
Обучение будет проходить в июне и июле, в следующих учебных заведениях:
- Никосия – 22305215;
- Лимассол – 25305245;
- Ларнака – 24304164;
- Пафос – 26306284;
- Фамагуста – 23820978.
Если возникают дополнительные вопросы, следует обратиться в соответствующее учебное заведение по номеру телефона.
Занятия будут проводить 5 раз в неделю во второй половине дня. Одна встреча будет состоять из трех учебных периодов по 45 минут.
Как проходит регистрация на курсы
Регистрация желающих продлится с 6 по 9 июня 2022 года с 14:30 до 19:30.
После регистрации необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие официальный статус пребывания в Республике Кипр.