Батьківщина тирамісу й просеко: яке італійське місто – ідеальна альтернатива Венеції

Венеція упродовж останніх років страждає від напливу туристів. Аби ускладнити їм життя, місто постійно вводить нові обмеження. На щастя, є альтернатива.

Тревізо, розташоване у регіоні Венето, називають "маленькою Венецією". Міста розділяють лише 35 кілометрів та тисячі світлових років у плані туризму, розповідає Закордон 24. У Тревізо вам не доведеться пробиратися крізь натовпи туристів та відчайдушно крутити головою, аби побачити хоча б щось.

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Тревізо – варіант мрії для відпустки

Тревізо має дуже яскраво виражену атмосферу північної Італії. Тут годинами можна милуватися старовинними палацами, площами та соборами, у яких збереглися шедеври світових майстрів, зокрема, Тіціана. Вузенькі вулички бережуть безліч таємниць та ховають тисячі затишних куточків.

Однією з родзинок Тревізо є історичні мури. Колись вони оберігали місто від ворогів, а тепер – приваблюють туристів. Також варто прогулятися біля старовинних каналів.



Тревізо – сповнене магічних місць / Unsplash

Цікаво, що саме Тревізо – батьківщина тирамісу. Скуштувати цей десерт там можна буквально на кожному кроці – і всюди смачно. Окрім того, у регіоні Венето, куди належить Тревізо, виготовляють просеко. Завдяки автоматизованим технологіям виготовлення посмакувати чудовим ігристим можна доволі бюджетно.

Також туристи зауважують, що ціни у Тревізо загалом – набагато дешевші, аніж у Венеції або Вероні (другому за популярністю місту у Венето).