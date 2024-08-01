Тревизо, расположен в регионе Венето, называют "маленькой Венецией". Города разделяют лишь 35 километров и тысячи световых лет в плане туризма, рассказывает Закордон 24. В Тревизо вам не придется пробираться сквозь толпы туристов и отчаянно крутить головой, чтобы увидеть хотя бы что-то.

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Тревизо – вариант мечты для отпуска

Тревизо имеет очень ярко выраженную атмосферу северной Италии. Здесь часами можно любоваться старинными дворцами, площадями и соборами, в которых сохранились шедевры мировых мастеров, в частности, Тициана. Узкие улочки хранят множество тайн и прячут тысячи уютных уголков.

Одной из изюминок Тревизо являются исторические стены. Когда-то они оберегали город от врагов, а теперь – привлекают туристов. Также стоит прогуляться возле старинных каналов.



Тревизо – полон магических мест / Unsplash

Интересно, что именно Тревизо – родина тирамису. Попробовать этот десерт там можно буквально на каждом шагу – и везде вкусно. Кроме того, в регионе Венето, куда принадлежит Тревизо, изготавливают просеко. Благодаря автоматизированным технологиям изготовления насладиться замечательным игристым можно довольно бюджетно.

Также туристы отмечают, что цены в Тревизо в целом – гораздо дешевле, чем в Венеции или Вероне (втором по популярности городе в Венето).