Молодша й недооцінена сестра Венеції: яке чарівне місто Італії "ховається" від туристів

Італія – одна з найпопулярніших країн серед туристів. У більшості її міст ніде яблуку впасти від туристів. Однак на півночі країни від мандрівників "заховалася" легендарна та взагалі недооцінена Падуя.

Падуя розташована у регіоні Венетто. З Венецією місто розділяє лише 36 кілометрів. Тим часом до столиці – Риму – доведеться проїхати близько 400 кілометрів, розповідає Закордон 24.

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Чому Падуя – must visit в Італії

У численних путівниках Падую називають "молодшою сестрою Венеції". Однак якщо Венеція щодня не надто охоче приймає тисячі туристів, Падуя рада мандрівникам. Наразі місто – не у туристичних топах Італії. Водночас прогнозують, що його популярність лише зростатиме.

Прибуваючи у Падую, почуваєшся так, ніби машину часу вже винайшли й тепер можна побувати в епосі Відродження. Здається, що, гуляючи вулицями міста, можна підглянути крізь вікно, як у своїй майстерні Мікеланджело чаклує над мармуром, а в найближчій кав'ярні підсісти за столик до Данте, який саме змальовує чергове коло пекла.



Древня Падуя береже свою велич / Unsplash

Падуя – студентське місто. Саме там розташований Падуанський університет, історія якого розпочалася ще у 1222 році. Його вважають другим найстаровиннішим в Італії та п'ятим – у світі.

Шанувальникам історії варто відвідати Падуанский музей історії медицини. Там можна простежити, наскільки видатна роль міста у порятунку людства від різноманітних хвороб.

Також серед must visit локацій Падуї:

Капела Скровеньї (славиться своїми унікальними фресками);

Кафедральний собор Падуї;

Базиліка Святого Антонія.



Фрески – скарби Падуї / Unsplash

Окрім того, туристів закликають виділити час, щоб прогулятися середньовічними площами, завітати на ринки – ровесники міста, випити вина або кави у місцевому затишному ресторані й відчути вайб древньої Італії.