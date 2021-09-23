Українці в Італії не отримують відповіді на заяви про легалізацію: скільки запитів розглянуто

Понад рік тисячі українців чекають відповіді на їхні заяви про легалізацію проживання і роботи в Італії. Наразі лише 34% зацікавлених отримали позитивну відповідь.

Для більшості трудових мігрантів дозвіл на проживання в Італії так і залишається недосяжним. А тим, хто очікує на розгляд заяви, радять набратися терпіння.

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Стан розгляду заяв на легалізацію

Відомо, що українці в Італії подали 207 000 заяв на легалізацію. З них було розглянуто лише 71 000 заяв.

Прийняли за останній час 60 000 заяв, а відхилили – близько 11 000. Як правило, причинами для відхилення були невідповідність реквізитів або відмова роботодавців.

Що робити тим, хто очікує на легалізацію

Цікаво, що за кожну з поданих заяв було внесено значну суму та контрибути, які не повертають у випадку відмови.

Ті хто очікує на легалізацію, повинні враховувати нещодавно введений обов'язок наявності "зеленого паспорта" для доглядальниць і працівників сектора домашнього господарства.

До виклику у Префектуру людина повинна залишатися в Італії. Покидання меж країни навіть на короткий термін може негативно вплинути на рішення. Полетіти в Україну прямим рейсом можна буде вже після подання заяви на отримання дозволу на проживання.

Слід уважно стежити за повідомленнями, які будуть приходити на адресу електронної пошти, вказаної під час подання заяви.

В період очікування на погодження легалізації працівник має право змінити роботодавця. Проте, для підписання контракту на роботу, в префектуру слід появитися із роботодавцем, який подавав запит.

Крім того, працівник може отримати медичну картку (tessera sanitaria) і користуватися державним медичним обслуговуванням.

Щоб перевірити стан розгляду заяви, потрібно слідкувати за сайтом Міністерства Внутрішніх Справ Італії. Доступ до особистого кабінету може бути у роботодавця або посередницької компанії.