Для большинства трудовых мигрантов вид на жительство в Италии так и остается недостижимым. А тем, кто ожидает рассмотрения заявления, советуют набраться терпения.

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Состояние рассмотрения заявлений на легализацию

Известно, что украинцы в Италии подали 207 000 заявлений на легализацию. Из них было рассмотрено только 71 000 заявлений.

Приняли за последнее время 60 000 заявлений, а отклонили – около 11 000 . Как правило, причинами для отклонения были несоответствие реквизитов или отказ работодателей.

Интересно, что за каждую из представленных заявлений было внесено значительное сумму и контрибуты, которые не возвращают в случае отказа.

Что делать тем, кто ожидает легализации

Те кто ожидает легализации, должны учитывать недавно введенную обязанность наличия "зеленого паспорта" для сиделок и работников сектора домашнего хозяйства.

До вызова в Префектуру человек должен оставаться в Италии. Покидания пределов страны даже на короткий срок может негативно повлиять на решение. Улететь в Украину прямым рейсом можно будет уже после подачи заявления на получение вида на жительство.

Следует внимательно следить за сообщениями, которые будут приходить на адрес электронной почты, указанной при подаче заявления.

В период ожидания на согласование легализации работник имеет право сменить работодателя. Однако, для подписания контракта на работу, в префектуру следует появиться с работодателем, который подавал запрос.

Кроме того, работник может получить медицинскую карту (tessera sanitaria) и пользоваться государственным медицинским обслуживанием.