Італія запроваджує реєстрацію українських автомобілів: деталі

Загальні правила для власників автомобілів із реєстрацією поза ЄС такі:

вільне використання автомобілів з іноземними номерами упродовж року – якщо людина не проживає постійно в Італії.

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Для тих, хто проживає постійно у країні:

націоналізувати упродовж 3 місяців після отримання посвідки на проживання, якщо автомобіль відповідає місцевим нормам;

зареєструвати в Реєстрі іноземних транспортних засобів (REVE), якщо автомобіль знаходиться в країні понад 30 днів.

Згідно з цими правилами, через рік перебування в Італії українці не можуть користуватися автомобілями з українськими номерами.

Що робити через рік перебування

Міністерство транспорту Італії у постанові від 12 травня 2023 року урегулювало реєстрацію автомобілів українських біженців. Це тимчасове рішення для українців на час дії тимчасового захисту.

Так, з 22 травня власники автомобілів з українськими номерами мають можливість отримати спеціальні номерні знаки (EE), які можуть бути випущені за умови:

громадянин України має дозвіл на проживання з чинним тимчасовим захистом;

транспортний засіб, зареєстрований в Україні, є власністю заявника.

Це означає, що документи, які дають дозвіл на проживання у зв'язку із тимчасовим захистом, завжди мають бути із водієм в автомобілі. Номери чинні, поки діє тимчасовий захист. Кожен біженець може подати заяву і отримати номер ЕЕ тільки для одного авто, зареєстрованого на його ім'я. Це можуть бути легкові автомобілі та мотоцикли.

Які документи потрібні

Заяву про видачу номерів необхідно подати до автоінспекції, що відповідає за конкретний регіон. Якщо заява подається безпосередньо від зацікавленої особи на стійці DMV, необхідно пред'явити оригінали:

паспорта чи іншого дійсного документу, що засвідчує особу, виданий в Україні чи Італії;

посвідка на проживання для тимчасового захисту;

українське посвідчення водія.

Ті ж документи мають бути пред'явлені під час видачі номерного знака EE та відповідного посвідчення.

Заявку на видачу номерних знаків EE також можна подати через уповноважену особу або через агентство автопрактики.

При цьому переклад документів не потрібен. Натомість потрібно лише складання консульством України в Італії форми, в якій зазначаються особисті дані заявника та технічні дані транспортного засобу.

До слова, з початку повномасштабної війни Росії в Україні тимчасовий захист в Італії отримало понад 175 тисяч українських біженців.