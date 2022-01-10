Про це йдеться на сторінці інформаційного ресурсу Української Греко-Католицької Церкви. Фестиваль планують зробити щорічним.

Цікаво Справжня зимова казка: як святкують Різдво та Новий рік у Польщі

Детальніше про фестиваль вертепів в Іспанії

Ми збираємося ось так, щоб відсвяткувати Різдво великою українською християнською родиною і щоб ми не забували наші славні християнські традиції,

– висловився отець Василь Халак, настоятель громади Христа-Спасителя УГКЦ в Аліканте й організатор фестивалю.

У фестивалі взяло участь 260 людей. Прибули українці з Мурсії, Торрев'єхи, Аліканте, Валенсії, Сантандер та представники Спілки української молоді з Мадриду.

Крім того, фестиваль відвідав вікарій для українців в Іспанії – отець Андреас Мартінес Естебан. Він спеціально прибув з Мадриду, щоб бути гостем на святі та очолити Богослужіння для українських греко-католиків. Вікарій зауважив, що його зворушили традиції українців і те, як люди їх бережуть на чужині. Зокрема, гостю сподобалося, що всі учасники дійства були в національному одязі.

До слова, захід складався з двох частин: показів вертепів в українському стилі та літургії на наступний день у місті Аліканте.

Українці в Іспанії провели фестиваль українського вертепу: дивіться відео

Також вас може зацікавити сюжет про те, як у тернопільській церкві відкрили найбільшу шопку України: дивіться відео