В одній з популярних країн закриють десятки центрів для українських біженців

В Ірландії у травні 2024 року заявили, що вже найближчим часом закриють десятки центрів розміщення українських біженців. Це пов'язано з тим, що закінчується термін дії майже 70 контрактів.

Готелі та інші громадські об'єкти, в яких селили біженців, повернуть для місцевого використання. Саймон Гарріс – прем'єр-міністр Ірландії – заявив, що два готелі, у яких жили українці, вже знову запрацювали. Найближчим часом така доля чекає й інші приміщення, які наразі функціонують як центри.

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Також зауважують, що завдяки змінам (помешкання тепер надають лише на 90 діб), кількість вільних місць суттєво зросла. У десятках центрів наразі вже просто не бачать потреби.

Ірландія перегляне підтримку біженців

Окрім того, у травні 2024 року в Ірландії заявили, що мають намір переглянути підтримку українських біженців. Наразі метою держави є "привести систему у більшу відповідність з іншими європейськими країнами".

Я, звичайно, маю намір побачити зміни в низці областей, які справді вносять те, чого, на мою думку, ірландцям не вистачає, а саме підхід, заснований на здоровому глузді,

– наголосив Гарріс.

Очікують, що перші зміни відбудуться вже найближчим часом. Водночас в Ірландії наголосили, що мають намір підтримувати українців, які рятуються від війни, й надалі.