Поселять в історичному маєтку: в Ірландії знаходять оригінальне житло для українців

Ірландія намагається шукати варіанти житла для українських біженців, попри житлову кризу в країні. Одним із таких незвичних прикладів є історичний будинок з 58 спальнями у графстві Оффалі. Саме туди незабаром поселять українців.

Місцеві жителі ірландського містечка Клара нещодавно влаштували протест. Вони вимагали не заселяти сотні чоловіків-біженців до історичного будинку Inchmore House. Після мітингу департамент інтеграції заявив, що в маєтку оселяться втікачі від війни в Україні. Які умови їх там чекають – читайте далі.

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Біженців заселять до історичного особняка у графстві Оффалі

Це готель на 58 спалень різних розмірів. В маєтку є можливість готувати їжу самостійно. Апартаменти мають повністю обладнану кухню та їдальню, а також спільну вітальню з телевізором. Для дітей є ігровий майданчик і читальна зала. Для кожного номера — окрема ванна кімната, а також є три спеціальні, обладнані для людей з інвалідністю.

Щодня в готелі перебуватиме адміністратор, який буде допомагати мешканцям з їхніми повсякденними питаннями. За необхідності працюватиме персонал з прибирання. На перший час будинок матиме цілодобову охорону. З часом її присутність буде зменшена.

Місцевим жителям пояснили, що українці, які житимуть в історичному будинку в графстві Оффалі, оформлені через Український транзитний хаб (Citywest) у Дубліні. У столиці вони отримали тимчасовий захист, номер PPS від Департаменту соцзахисту та були зареєстровані в Департаменті юстиції.

Якщо заявники на тимчасовий захист отримують медичні картки та номери PPS після прибуття в Citywest, вони мають право шукати роботу. І багато людей це зробили, і роблять позитивний внесок у місцеву та національну економіку, особливо в областях, де є дефіцит робочих рук,

– розповіли в Департаменті інтеграції.

Доступ українців до медичних, освітніх і транспортних послуг гарантуватимуть місцеві служби графства Оффалі.

Українці в Ірландії можуть зустріти Різдво в наметах

В Ірландії деякі українці можуть святкувати Різдво в холодних наметах. Влада визнає, що не може гарантувати, що новоприбулих біженців не розмістять у такому житлі взимку. Хоча ще в жовтні обіцяли протилежне.

Через житлову кризу в Ірландії в українців не залишилося інших варіантів. Біженці, які не встигли знайти довгострокове житло на острові, залишаться в тимчасовому, тобто в наметах також.

Люди живуть у таких таборах у середньому кілька тижнів. Країна намагається припинити розміщення біженців у наметах, але гостра нестача житла диктує свої правила. Крім того, на острів продовжують прибувати українці, які просять притулку.

Неможливо передбачити, скільки з них житимуть у наметах у майбутньому. Водночас Ірландська рада у справах біженців стурбована – мешканці наметів скаржаться на тісноту, холод і незручні ліжка.