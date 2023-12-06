Местные жители ирландского городка Клара недавно устроили протест. Они требовали не заселять сотни мужчин-беженцев в исторический дом Inchmore House. После митинга департамент интеграции заявил, что в имении поселятся беженцы от войны в Украине. Какие условия их там ждут – читайте дальше.

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Беженцев заселят в исторический особняк в графстве Оффали

Это отель на 58 спален разных размеров. В имении есть возможность готовить еду самостоятельно. Апартаменты имеют полностью оборудованную кухню и столовую, а также общую гостиную с телевизором. Для детей есть игровая площадка и читальный зал. Для каждого номера есть отдельная ванная комната, а также три специальные, оборудованные для людей с инвалидностью.

Каждый день в отеле будет находиться администратор, который будет помогать жителям с их повседневными вопросами. При необходимости будет работать персонал по уборке. На первое время у дома будет круглосуточная охрана. Со временем ее присутствие будет уменьшено.

Местным жителям объяснили, что украинцы, которые будут жить в историческом доме в графстве Оффали, оформлены через Украинский транзитный хаб (Citywest) в Дублине. В столице они получили временную защиту, номер PPS от Департамента соцзащиты и зарегистрированы в Департаменте юстиции.

Если заявители на временную защиту получают медицинские карточки и номера PPS по прибытии в Citywest, они имеют право искать работу. И многие это сделали, и делают положительный вклад в местную и национальную экономику, особенно в областях, где есть дефицит рабочих рук,

– рассказали в Департаменте интеграции.

Доступ украинцев к медицинским, образовательным и транспортным услугам гарантируют местные службы графства Оффали.

Украинцы в Ирландии могут встретить Рождество в палатках

В Ирландии некоторые украинцы могут праздновать Рождество в холодных палатках. Власти признают, что не могут гарантировать, что прибывших беженцев не разместят в таком жилье зимой. Хотя еще в октябре обещали обратное.

Из-за жилищного кризиса в Ирландии у украинцев не осталось других вариантов. Беженцы, не успевшие найти долгосрочное жилье на острове, останутся во временном, то есть в палатках тоже.

Люди живут в таких лагерях в среднем несколько недель. Страна пытается прекратить размещение беженцев в палатках, но острая нехватка жилья диктует свои правила. Кроме того, на остров продолжают прибывать украинцы.

Невозможно предсказать, сколько из них будут жить в палатках в будущем. В то же время Ирландский совет по делам беженцев обеспокоен – жители палаток жалуются на тесноту, холод и неудобные кровати.