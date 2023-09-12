Неприємна ситуація сталась 8 вересня близько опівночі під час поїздки з аеропорту. Центр моніторингу поведінки расизму і ксенофобії опублікував відео інциденту, на якому видно, що у салон авто сіли два чоловіки.

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Що спровокувало конфлікт: хронологія подій

Пасажир, який сів поруч з водієм, пив пиво. Очевидно, водій зробив йому зауваження, що спровокувало суперечку.

Це вони приїхали до Польщі, щоб їздити на таксі. Я його утримую і доплачую, а він мені каже, що не можу випити пива. Якщо я є поляком, то ти мені не кажи, що я маю робити у своїй країні. Забагато вам польська держава дала,

– агресивно відповів пасажир таксі водію.

Тоді чоловік захотів вийти з авто, продовжуючи обзивати та матюкати водія. Після цього він вдарив останнього в обличчя, зірвав окуляри і почав заламувати йому руки. Водій використав балончик зі сльозогінним газом і почав кричати по допомогу. Тож, нападники втекли.

Зловмисників уже затримали

Агресивних пасажирів вже затримали правоохоронці. Їм 40 та 43 років.

40-річного жителя Пруща-Гданського затримали в неділю. Йому мають обрати запобіжний захід.

іншого пасажира затримали в аеропорту Краків-Баліце, коли він саме хотів вилетіти до Норвегії.

Водій наполягає, що причиною нападу є саме його українська національність.

За польським законодавством, злочинні погрози та заподіяння легкої шкоди здоров’ю караються позбавленням волі до 2 років, а образа – штрафом або обмеженням волі.