Втратять житло, якщо поїдуть на Різдво до України: країна висунула умови для біженців

Українські біженці в Ірландії можуть втратити житло, якщо поїдуть на Різдво додому. Про це повідомили ірландські ЗМІ з посиланням на Департамент інтеграції.

Ірландське видання Extra повідомило, що у жовтні термін, на який українці можуть покидати своє житло в Ірландії, скоротили з семи днів до нуля. Це пов'язано з тим, що в країні зараз критично бракує місць для розміщення біженців.

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Українці в Ірландії не можуть надовго залишати житло

Виходить, що українські біженці в Ірландії ризикують втратити житло, якщо поїдуть на зимові свята додому або навіть в подорож в межах країни.

Зміна в політиці, яка стосується як внутрішніх, так і міжнародних поїздок, є першою в низці майбутніх заходів, спрямованих на те, щоб зробити Ірландію менш привабливою для тих, хто тікає від війни в Україні,

– зазначають у виданні.

Але Департамент інтеграції розглядає винятки, щоб дозволити українським біженцям подорож на Різдво додому або до іншого міста. На який час дозволять виїхати, мають повідомити біженцям протягом наступних двох тижнів.

Виконавчий директор Ірландської ради у справах біженців Нік Хендерсон, виступаючи в ефірі телеканалу RTÉ News, заявив, що для українців не можуть гарантувати, що житло для біженців залишиться вільним протягом "‎тривалого часу".

Ірландія зараз використовує всі доступні можливості, щоб розселити новоприбулих біженців. Але, з іншого боку, українці не можуть бути "‎прив'язаними" до свого місця проживання, адже вони повинні мати змогу поїхати до України: побачити рідних, забрати речі, вирішити питання з документами та інші особисті справи.

Виїзд з країни можливий, але житло доведеться шукати заново

Українці можуть виїжджати з Ірландії, якщо на це є виняткові обставини. Це може бути лікування або, приміром, смерть родича в Україні. Виїхати можна на необмежений період часу, а потім повернутися, але про це потрібно повідомити Департамент.

Біженці можуть покинути своє тимчасове житло для подорожі, але повинні заздалегідь повідомити про це Департамент, щоб звільнити житло для інших, які цього потребують. Їм запропонують подати запит на нове житло після повернення, якщо воно буде доступне, але воно може бути не в тому ж місці,

– роз'яснили у відомстві.

В Ірландії станом на жовтень українцям видали майже 100 тисяч документів про тимчасовий захист. Країна забезпечила житлом понад 72 тисячі біженців. Щодня сюди прибувають близько 100 українців, які шукають прихисток в Ірландії. Тому країна переживає житлову кризу – місць для розміщення українців надзвичайно бракує.

Ірландія може значно скоротити підтримку українців: що зміниться

Програма підтримки українців у державі може значно змінитися найближчим часом. Уряд розглядає варіанти скорочення допомоги.

Один із основних аспектів, який можуть змінити, це безкоштовне проживання. Планують обмежити його до трьох місяців, після чого біженцям доведеться самостійно шукати собі житло.

Також Ірландія надає українцям досить високі виплати – по 220 євро на тиждень. Їх можуть скоротити, адже вони значно перевищують соціальну допомогу в інших країнах Європи.