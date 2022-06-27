Українці в Естонії: які вакансії доступні для наших людей

Чимало українців знайшли тимчасовий прихисток в Естонії. Одним із головних завдань по прибуттю – знайти роботу.

Ким працюють українці в Естонії

Працевлаштуватися в цій країні мають право люди, які отримали тимчасовий захист. Вони можуть зробити це у Фонді страхування на випадок безробіття. Наразі для українців доступні 7 тисяч вакансій.

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Українці відносно освічені, але відсутність знання естонської мови змусить їх працевлаштуватися на нижчі посади,

– заявила головна аналітикиня Управління статистики Естонії Кая Систра.

Так, найчастіше громадяни України, які отримали тимчасовий захист в Естонії, працюють прибиральниками та зварниками. Натомість ті, хто поки не встигли оформити статус тимчасового захисту, переважно працюють пакувальниками.

Водночас є українці, яким вдається влаштуватися і на високооплачувану роботу. Наприклад, у сфері розробки програмного забезпечення.

Запустили додаток для пошуку роботи за кордоном

Сотні тисяч українців залишилися без роботи через війну в Україні, оскільки були змушені виїхати в країни Європи. Втім, більшість біженців розраховують працевлаштуватися.

Зробити це тепер буде дещо легше – українська IT-компанія Jooble запустила спеціальний мобільний застосунок Jooble Job Search. Програма відразу працюватиме у 69 країнах. Користувачі матимуть змогу переглядати найсвіжіші та найактуальніші пропозиції від роботодавців з понад 140 000 ресурсів.

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