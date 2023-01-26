Разом з тим, приїзд українців позитивно вплинув на чеську економіку. Річ в тому, що біженці не розраховують лише на державну допомогу, а хочуть самостійно забезпечувати себе – вони працюють і платять податки в Чехії.

Читайте також У Польщі внесли поправки до Трудового кодексу: що це означає для працівників і роботодавців

Як українці впливають на економіку Чехії

Так, за словами чеського міністра праці та соціальних справ Маріан Юречка, українські біженці, які офіційно працевлаштувалися в Чехії, сплатили в 2022 році приблизно 8 мільярдів крон до державної системи соціального забезпечення.

Минулого року люди заплатили понад 4 мільярди чеських крон до системи медичного страхування. Загалом, якщо порахувати всі виплати, це було приблизно 8 мільярдів чеських крон. Допомога, яка була виплачена з державного бюджету, поступово повертається,

– зазначив чиновник.

Разом з тим, витрати чеського держбюджету, пов'язані з підтримкою біженців з України, станом на кінець 2022 року сягнули 18,6 мільярда чеських крон.З них 3,2 мільярда крон – це дотація на житло, призначена для домогосподарств чи підприємців, які запропонували свої житлові приміщення українським біженцям.

До теми! З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Чехія оформила статус тимчасового захисту для 480 тисяч українців. Загалом торік у Чехії пішли працювати 171 тисяча біженців. Зараз майже 100 тисяч вимушених мігрантів мають роботу. Частина українців покинула країну або шукають роботу.