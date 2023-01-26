Разом з тим, приїзд українців позитивно вплинув на чеську економіку. Річ в тому, що біженці не розраховують лише на державну допомогу, а хочуть самостійно забезпечувати себе – вони працюють і платять податки в Чехії.
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Як українці впливають на економіку Чехії
Так, за словами чеського міністра праці та соціальних справ Маріан Юречка, українські біженці, які офіційно працевлаштувалися в Чехії, сплатили в 2022 році приблизно 8 мільярдів крон до державної системи соціального забезпечення.
Минулого року люди заплатили понад 4 мільярди чеських крон до системи медичного страхування. Загалом, якщо порахувати всі виплати, це було приблизно 8 мільярдів чеських крон. Допомога, яка була виплачена з державного бюджету, поступово повертається,
– зазначив чиновник.
Разом з тим, витрати чеського держбюджету, пов'язані з підтримкою біженців з України, станом на кінець 2022 року сягнули 18,6 мільярда чеських крон.З них 3,2 мільярда крон – це дотація на житло, призначена для домогосподарств чи підприємців, які запропонували свої житлові приміщення українським біженцям.