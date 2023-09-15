В Чехии трудоустроилось 113 тысяч украинцев со временной защитой. На то, что беженцы так активно начали интегрироваться в местный рынок труда, сильно повлияли изменения правил соцпомощи.

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Украинцы интегрируются в экономику

Напомним, чешское правительство проголосовало очередные изменения в пакет законов Lex Ukrajina. Их должен рассмотреть парламент, Сенат и подписать президент. Поэтому министерство труда готовится к следующей фазе изменений.

С начала июля, когда мы ужесточили правила социальной помощи, количество трудоустроенных беженцев растет – это более 9 тысяч человек на чешском рынке труда,

– рассказал министр труда Чехии Мариан Юречко.

Он добавил, что стоит смотреть на этот процесс через призму того, какой большой материальный вклад вносят украинские беженцы в чешское общество. В частности, по предварительным оценкам, в текущем году бюджет государства получит от налогов украинцев от 12 до 15 миллиардов крон.

Больше всего украинцы в Чехии работают в сферах услуг, здравоохранения и социальной помощи.

В Министерстве труда страны планируют снова пересмотреть соцпомощь. Сначала оценят результаты сокращения поддержки с июля и то, как от этого изменились доходы семей. Министр труда Чехии отмечает, что новые изменения будут умеренными и постепенными.

По данным МВД Чехии, по состоянию на 10 сентября в стране находились 367 700 украинских беженцев, получивших временную защиту.

Чехия продолжит временную защиту украинцев

На заседании правительства проголосовали продолжение временной защиты для украинских беженцев в марте 2025 года. Предлагаемую поправку, известную как Lex Ukrajina, выдвинуло Министерство внутренних дел. Изменения должны рассмотреть парламент, Сенат, а затем подписать президент.

Также предлагается утвердить помощь беженцам на возвращение домой. Законопроект направлен на создание специальной инициативы для беженцев, стремящихся вернуться в Украину. По этой программе они получат право на одноразовую помощь. Однако если украинцы решат получить долгосрочную визу в Чешской Республике еще раз, они должны будут возместить 50% от предоставленной суммы.

В то же время, планируется ввести обязательную анкету, которую нужно будет заполнять во время обращения за продолжением защиты. До сих пор предоставление информации о себе было добровольным.