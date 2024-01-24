У Празі такі витрати майже у 60% людей. Про це свідчать результати дослідження празького відділення Міжнародної організації з міграції (МОМ), яке проводилося від серпня до вересня 2023 року.

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Скільки українські біженці платять за житло у Чехії?

Згідно зі статистикою Міністерства внутрішніх справ, станом на 21 січня 2024 року в Чехії перебувало приблизно 379 400 осіб з України з візами тимчасового захисту.

За даними опитування, 3 чверті респондентів оплачували житло самостійно. Загалом 56% людей проживали в орендованому житлі, решта – у хостелах, гуртожитках чи готелях.

В середньому родина втікачів від війни віддає 17 200 чеських крон (28 300 гривень) на місяць за оренду квартири, а за кімнату в гуртожитку – 8 300 чеських крон (13 600 гривень).

(28 300 гривень) на місяць за оренду квартири, а за кімнату в гуртожитку – 8 300 чеських крон (13 600 гривень). Найбільша вартість орендованого житла складала 38 000 чеських крон (62 600 гривень), найменша – 5 тисяч чеських крон (8 237 гривень).

орендованого житла складала (62 600 гривень), – 5 тисяч чеських крон (8 237 гривень). За кімнату респонденти платили максимум 24 тисячі крон (39 120 гривень), а найменше – 1 000 крон (1 647 гривень).

Під час пошуку житла біженці стикалися з такими проблемами:

нестача квартир для оренди,

відсутність коштів на оренду та заставу,

неодноразові відмови власників житла.

Українські біженці не можуть претендувати на субсидію на житло, лише на гуманітарну допомогу. Цю допомогу отримують лише сім'ї з доходом нижче прожиткового мінімуму та встановленими витратами на житло.

Майже три п'ятих домогосподарств біженців у Празі витрачали понад 30% свого доходу на житло, і майже половину — в іншому місці. Вони могли б отримати і субсидію на житло, якби могли її подати,

– йдеться у повідомленні.

При цьому зауважують, що доступ до чеської системи соціальної допомоги українцям можуть відкрити наступного року після її цифровізації та реформи пільг.

Третині біженців не вистачає доходів на щоденні витрати

Трьом із десяти біженців не вистачає доходів на щоденні витрати. Те саме каже і чверть тих, хто має роботу. Через це нерідко біженці працюють понаднормово або без договору. Дехто з опитаних розповіли про кредити. Найбільшу проблему з грошима назвали люди старші 65 років (87% опитаних), двом третинам жінок з маленькими дітьми та половині студентів.

Скільки українські біженці платять за житло у Чехії / Фото Unsplash

Згідно з даними опитування, 70% жінок і 79% чоловіків мали роботу. Більше чверті людей покладаються лише на свої заробітки. Загалом 15% – на гроші від влади, а 14% – на заощадження та допомогу родині.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року в Чехії зросли компенсації на проживання для українців із вразливих категорій. Це підвищення стосується близько 66 000 громадян.