Соціальний експеримент у Чехії: чи заступляться перехожі за українку?

Уявіть: літній чоловік накидається на українську біженку на зупинці громадського транспорту. Кричить, ображає та цькує за те, що Чехія змушена утримувати українських переселенців. Саме таку картину побачили чехи, які стали учасниками соціального експерименту.

Чеський режисер та документаліст Ян Латал опублікував відео в рамках свого проєкту "‎CzeXperiment". Все відбувалося на кількох зупинках громадського транспорту в місті Острава. Але чи багато людей заступилися за українку?

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Як чехи реагували на "‎напад" на українку

Автор експерименту хотів з'ясувати, як жителі відреагують, коли прямо перед ними літній чех почне ображати незнайому біженку з України. Ролі обох виконали актори. Чоловік голосно кричав, щоб українка "‎забиралася додому", намагався зірвати український прапор у неї з куртки та обурювався, що Чехія має витрачати гроші на утримання біженців.

Цю сцену розіграли на восьми різних зупинках громадського транспорту в Остраві. І щоразу містяни не залишилися осторонь – одного разу за землячку заступилася українка, а ще сім разів – чехи.

Наприкінці експерименту актори зізнавалися людям, що це було постановою, дякуючи тим, хто заступився, за людяність.

За словами автора відео, Яна Латала, під час кожної зі сцен на зупинках було від 6 до 12 осіб. В основі цього експерименту лежить відомий психологічний феномен, який називається "‎ефектом свідка". Він полягає в тому, що ніхто з групи людей, які виявились свідками надзвичайної ситуації (агресії, нещасного випадку чи ДТП), не намагається допомогти, бо вважає, що це має зробити хтось інший.

Під час соціального експерименту з агресією щодо українки, цей "‎ефект свідка" не проявився. Деякі люди рішуче заступилися за жінку, проявляючи ініціативу та не зволікаючи.

Щоразу знаходився хтось, хто захищав удавану біженку від удаваного нападника — ролі яких грали актори. Це одне з найсильніших відео, яке я знімав,

— прокоментував свій же експеримент режисер Ян Латал.

Автор назвав таку реакцію людей "‎позитивною новиною про чеське суспільство". За його словами, коли чехи стикаються з небезпекою чи кризою, вони вчиняють правильно. І це було помітно під час першої хвилі біженців з України, коли Чехія показала сміливий і великодушний приклад.

Як змінилося ставлення чехів до українців

За останніми даними, підтримка українських біженців у Чехії знизилась. Як саме змінилося ставлення чеського суспільства до українців, дослідили соціологи агентства STEM.

43% респондентів повідомили, що сприйняття українців у Чехії погіршилося, а 18% опитаних сказали про негативний досвід під час спілкування з біженцями з України. Зараз 51% опитаних чехів підтримують перебування українців у Чехії, але на початку війни за таке рішення висловлювались 70% чехів.

Серед причин погіршення ставлення до біженців: