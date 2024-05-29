Правила змінюються: у Чехії українців попросили самим шукати собі помешкання

Чехія стала однією з країн, які після 24 лютого 2022 року прийняли найбільшу кількість українців. Сотні тисяч людей знайшли прихисток на території держави. З 1 вересня 2024 року країна готується до змін для біженців.

У МВС Чехії попередили українців, що вже з 1 вересня 2024 року правила надання гуманітарного помешкання зміняться. Зокрема, мовиться й про вразливі категорії населення.

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Що конкретно зміниться для українців

У відомстві наголосили, що вже з осені цього року гуманітарне помешкання надаватимуть лише на 90 днів. Далі людям доведеться самостійно шукати собі квартиру або будинок.

Зміна стосується і тих, хто належить до категорії вразливих осіб. Якщо станом на 1 вересня 2024 року ви перевищите термін 90 днів з дати надання першого тимчасового захисту, вам потрібно буде до цього дня виселитися з державного гуманітарного житла,

– мовиться у повідомленні.

Українців закликають не зволікати до останнього й починати пошук помешкання вже. Найкраще це зробити вже до кінця серпня. Окрім того, як варіант можна домовитися про оренду того помешкання, де українець або українка наразі мешкають. Можливо, власники погодяться піти назустріч.

Для українців, які не матимуть змоги самостійно оплатити собі помешкання, передбачені компенсаційні та підтримувальні засоби соціальної підтримки.