Річ у тому, що на тлі шаленої інфляції та економічної кризи жителям Великої Британії виходить доволі затратно приймати у себе біженців з України. Навіть при фінансовій допомозі від уряду. Тому влада країни обговорює можливість збільшити вдвічі виплати тим, хто надає притулок українцям.

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Яка ситуація зі спонсорською програмою "Будинки для України" у Британії

Від 24 лютого поточного року в рамках програми "Будинки для України" тимчасове житло у Великій Британії знайшли вже понад 100 тисяч українців. За її умовами, спонсорами помешкання можуть стати громадяни та резиденти країни. А угода укладається мінімум на пів року. Однак майже чверть британських сімей, які виділяють кімнату або ж цілу квартиру / будинок для українців, не планують продовжувати спонсорство після закінчення терміну угоди.

Усе через різке здорожчання продуктів, комунальних послуг й не лише. Тому деякі спонсори звернулися до влади з проханням збільшити вдвічі розмір грошової допомоги. Уряд працює над цим, адже такий крок допоможе не допустити, аби через зростання вартості життя біженці знову залишилися без домівки.

Зараз місячна виплата на одного українця становить 350 фунтів. Таким чином, британці розраховують отримувати щомісяця 700 фунтів на одного прийнятого громадянина України.

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