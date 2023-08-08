Понад 100 000 українців можуть видворити з Британії: що каже уряд

Понад сотні тисяч українців загрожує видворення з Великої Британії у 2025 році. Тому від британського уряду вимагають терміново роз'яснити, що буде після завершення терміну дії віз українських біженців.

Сьогодні понад 100 тисяч українців знаходяться у Великій Британії за трирічною візою. Але вже у 2025 році біженці мають покинути територію Королівства, адже закінчується її термін дії. Що буде з українцями в Британії далі – поки невідомо.

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Віза закінчиться у 2025 році

Саме тому від уряду Британії вимагають визначитися і якнайшвидше надати рекомендації українцям, які вже повноцінно облаштували своє життя в новій країні.

Колишній міністр юстиції в уряді Бориса Джонсона Роберт Бакленд вважає, що урядовці повинні оперативно розглянути можливість надання українцям більш постійного статусу. Підготовчу роботу потрібно виконати якнайшвидше, вже цього року, щоб забезпечити "‎стабільність і впевненість" для біженців, їхніх роботодавців та громад.

Член парламенту від партії Торі та Співголова парламентської групи з питань України Боб Сілі похвалив міністрів за підтримку українських сімей, але закликав терміново вирішувати, що з ними буде далі.

Оскільки в деяких є діти в місцевих школах, ми повинні дозволити їм планувати (перебування в країні),

– сказав політик.

Генеральний директор благодійної організації Reset Кейт Браун каже, що біженцям потрібна впевненість, оскільки у Британії вони "почали заново будувати своє життя": влаштувались на роботу, збудували соціальні зв'язки та вчать англійську мову.

Стен Бенеш з благодійної організації Opora попереджає, що потрібно заздалегідь повідомити українським біженцям про те, що їх чекає. Один-два місяці – це замало для прийняття довгострокових рішень.

Як довго українці можуть залишатися в Британії

Після початку повномасштабної війни в Україні для біженців у Великій Британії було створено дві програми: Homes for Ukraine та Ukraine Family Scheme. За кожною з них надали термін перебування в країні до трьох років. Відтоді за цими програмами до країни в’їхало понад 182 100 українців.

Але навіть якщо війна закінчиться до 2025 року, багато українців висловили бажання залишитися в Британії. Згідно з даними ONS, оприлюдненими в липні, половина дорослих громадян України планують залишитися у країні довше, навіть якщо відчують, що повертатися в Україну вже безпечно.

Речник Міністерства внутрішніх справ Британії нагадав, що програми для біженців дали можливість українцям залишитися за трирічною візою. У майбутньому в уряді будуть тримати це питання під контролем і, якщо буде потрібно, продовжать ці терміни.