Территория бывшего аэропорта Тегель будет служить для размещения переселенцев еще полтора года. После этого украинцы вынуждены будут покинуть его: место начнут готовить к строительству нового городского квартала.
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Центр размещения – закрывают
Решение выселить беженцев из терминала бывшего аэропорта принял сенат Берлина. По данным администрации по интеграции, сейчас в Тегеле размещено около 3 тысяч беженцев.
Честно говоря, в Тегеле не лучшие условия для размещения беженцев, но мы благодарны, что у нас есть такая возможность,
– сказал мэр Берлина Кай Вегнер.
Центр приема беженцев в Тегеле / Фото Steffi Loos (AP)
Что будет дальше?
Правительство ищет варианты, куда можно расселить украинцев в будущем. Обещают даже подобрать жилье с лучшими условиями. Сначала бывший аэропорт Берлина работал как центр прибытия украинских беженцев, но из-за отсутствия других вариантов проживания его начали использовать для длительного размещения.
После того, как украинцы освободят территорию бывшего аэропорта, на участке построят Urban Tech Republic. Это будет совершенно новый район Берлина с промышленными площадками, студгородком и жилым кварталом. То, что в Тегеле находится центр приема беженцев, частично задерживает воплощение этого масштабного проекта.