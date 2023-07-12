Территория бывшего аэропорта Тегель будет служить для размещения переселенцев еще полтора года. После этого украинцы вынуждены будут покинуть его: место начнут готовить к строительству нового городского квартала.

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Центр размещения – закрывают

Решение выселить беженцев из терминала бывшего аэропорта принял сенат Берлина. По данным администрации по интеграции, сейчас в Тегеле размещено около 3 тысяч беженцев.

Честно говоря, в Тегеле не лучшие условия для размещения беженцев, но мы благодарны, что у нас есть такая возможность,

– сказал мэр Берлина Кай Вегнер.

Центр приема беженцев в Тегеле / Фото Steffi Loos (AP)

Что будет дальше?

Правительство ищет варианты, куда можно расселить украинцев в будущем. Обещают даже подобрать жилье с лучшими условиями. Сначала бывший аэропорт Берлина работал как центр прибытия украинских беженцев, но из-за отсутствия других вариантов проживания его начали использовать для длительного размещения.

После того, как украинцы освободят территорию бывшего аэропорта, на участке построят Urban Tech Republic. Это будет совершенно новый район Берлина с промышленными площадками, студгородком и жилым кварталом. То, что в Тегеле находится центр приема беженцев, частично задерживает воплощение этого масштабного проекта.

В то же время Берлин нуждается в жилье для беженцев, которые продолжают прибывать в Германию. На сегодняшний день в городе есть около 32 тысяч мест, но большинство из них уже давно заняты. Аэропорт Тегель дает возможность разместить до 4,5 тысяч человек.