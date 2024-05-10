Юрій Отруба – керівник 29-ї експедиції на станцію "Академік Вернадський" – розповів Закордон 24, як відбувається процес відбору та хто має шанси потрапити в Антарктиду.

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Як відбирають полярників на станцію "Академік Вернадський"

На першому етапі людина подає документи на участь в експедицію. Необхідно підтвердити свою спеціальність. Конкурсна комісія оцінює, чи підходить людина по своїх навичках, аби виконувати ту чи іншу роботу в експедиції.

Наступний етап – відібраних кандидатів запрошують на співбесіду тет-а-тет. Зокрема, оцінюють психологічний портрет охочих вирушити на станцію "Академік Вернадський".

В Антарктиді ми 12 місяців перебуваємо у тісному колективі, 8 місяців з них – відрізані і сподіваємося лише одне на одного. Тому один з аспектів успішної зимівлі – психологічний стан її учасників,

– розповів Отруба.

На кожну посаду відбирають по 2 людини. Далі їх направляють на медичну комісію. Медики або дають, або не дають добро на зимівлю. З тими, кому дали добро, проводять закритий тренінг.

"Участь беруть два змішаних колективи: ніхто ще не знає, хто у першому складі, хто – в другому. Під час тренінгу розповідають про зимівку, про роботу, про станцію загалом. Відбувається колективне згладжування зимівників. А далі відбирається перший та другий склад", – зауважив Отруба.

Повну версію інтерв'ю з Юрієм Отрубою – керівником 29-ї експедиції на станції "Академік Вернадський" – читайте вже невдовзі на Закордон 24.

Якщо людина потрапила в другий склад, це не означає, що вона не потрапить в Антарктиду. Насправді шанси – дуже великі. Буває таке, що люди, яких відібрали у перший склад, відмовляються. Зокрема, причиною можуть бути сімейні обставини. Якщо ж в одному році не вдалося поїхати, великі шанси є у наступному, адже базова підготовка – пройдена.