Юрий Отруба – руководитель 29-й экспедиции на станцию "Академик Вернадский" – рассказал Закордон 24, как происходит процесс отбора, и кто имеет шансы попасть в Антарктиду.

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Как отбирают полярников на станцию "Академик Вернадский"

На первом этапе человек подает документы на участие в экспедицию. Необходимо подтвердить свою специальность. Конкурсная комиссия оценивает, подходит ли человек по своим навыкам, чтобы выполнять ту или иную работу в экспедиции.

Следующий этап – отобранных кандидатов приглашают на собеседование тет-а-тет. В частности, оценивают психологический портрет желающих отправиться на станцию "Академик Вернадский".

В Антарктиде мы 12 месяцев находимся в тесном коллективе, 8 месяцев из них – отрезаны и надеемся только друг на друга. Поэтому один из аспектов успешной зимовки – психологическое состояние ее участников,

– рассказал Отруба.

На каждую должность отбирают по 2 человека. Далее их направляют на медицинскую комиссию. Медики либо дают, либо не дают добро на зимовку. С теми, кому дали добро, проводят закрытый тренинг.

"Участие принимают два смешанных коллектива: никто еще не знает, кто в первом составе, кто – во втором. Во время тренинга рассказывают о зимовке, о работе, о станции в целом. Происходит коллективное сглаживание зимовщиков. А дальше отбирается первый и второй состав", – отметил Отруба.

Полную версию интервью с Юрием Отрубой – руководителем 29-й экспедиции на станции "Академик Вернадский" – читайте уже вскоре на Закордон 24.

Если человек попал во второй состав, это не значит, что он не попадет в Антарктиду. На самом деле шансы – очень большие. Бывает такое, что люди, которых отобрали в первый состав, отказываются. В частности, причиной могут быть семейные обстоятельства. Если же в одном году не удалось поехать, большие шансы есть в следующем, ведь базовая подготовка – пройдена.