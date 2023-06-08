Через те, що українка: у Чехії українську школярку цькували через національність

В одній зі шкіл Чехії виник серйозний скандал пов’язаний з нашою країною. Так, дитині з України, яка наразі вчиться у цьому освітньому закладі, плюнули в обличчя чеські однокласники через її походження.

Крім цього, діти з Чехії також не приховували свого гарного ставлення до Росії. Вони зазначали, що ця країна краща та сильніша, ніж наша батьківщина.

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Школярку з України булять через її національність

У соціальних мережах розповсюдили відео, де дівчинка піддалася в школі булінгу через її національність. Зокрема, все почалося з того, що чеські однокласники дівчинки причепились із питанням чи вона росіянка,

Після того, як вона відповіла, що українка, то школярі почали кепкувати з неї, а також плюнули їй в обличчя.

Школярці плюнули в обличчя після того, як вона сказала, що українка: відео 18+ (обережно, присутня ненормативна лексика)

Цей інцидент обурив українську спільноту. Користувачі мережі підтримують дівчинку та засуджують дії школярів.

Крім цього, журналіст Віталій Глагола повідомив, що наразі цим питанням займається посольство України у Чехії.

У посольстві України в Чехії відреагували на скандал

Посольство України в Чехії заявило, що серйозно розглядає випадки булінгу наших громадян, і вже вжило заходів щодо розслідування цих інцидентів.

Посольство рішуче засуджує образливі дії, спрямовані проти української дівчинки у чеській школі,

– наголосили у відомстві.

До того ж у представники посольства висловили глибоке занепокоєння цим інцидентом і закликало всіх громадян Чехії до "терпимості, поваги до різноманіття та захисту прав людини". Там також сказали, що такий вчинок не може лишатися непоміченим.

Варто зазначити, що чеська влада все ж піклується про українських дітей. Так, у Чеській Республіці запустили новий грант, який буде направлений на допомогу українським біженцям, а саме – дітям. Маленькі українці зможуть отримати допомогу в розмірі 1 тисячі чеських крон.