Як трапилася аварія?

Зіткнення з легковим автомобілем сталося під час руху на 22-му маршруті. За словами заступника мера з питань транспорту Зденека Гржиба, це був лише "удар", трамвай знову вийшов на колії в четвер.

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Аварія сталася на зупинці Дрінополь у Празі 6.

На щастя, за наявною інформацією, це був просто невинний удар, а не диверсія з геополітичним підтекстом,

– додав Гржиб.

На місце аварії також виїжджала поліція. Водій пошкодженого автомобіля повертав ліворуч і не надав перевагу в русі трамваю, з яким зіткнувся.

Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав, а перевірка на алкоголь була негативною. Аварія була вирішена на місці за допомогою штрафу.

"Український трамвай" у Празі втрапив в аварію / Фото з Twitter заступника мера Праги Зденека Гржиба​

Що відомо про цей трамвай?

Трамвай Т3 в українських кольорах був введений в експлуатацію празькою транспортною компанією в середу вдень. У спеціальних барвах, що символізують підтримку України, яка вже понад рік захищається від російської агресії за допомогою своїх союзників, він курсуватиме вулицями Праги протягом пів року.

Трамвай привертає увагу до платформи збору коштів українського уряду UNITED24, через яку можна безпосередньо фінансово підтримати Україну в її боротьбі з російським агресором.