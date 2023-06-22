Как произошла авария?

Столкновение с легковым автомобилем произошло во время движения на 22-м маршруте. По словам заместителя мэра по транспорту Зденека Гржиба, это был лишь "удар", трамвай снова вышел на пути в четверг.

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Авария произошла на остановке Дринополь в Праге 6.

К счастью, по имеющейся информации, это был просто невинный удар, а не диверсия с геополитическим подтекстом,

– добавил Гржиб.

На место крушения также выезжала полиция. Водитель поврежденного автомобиля поворачивал налево и не предпочел в движении трамвай, с которым столкнулся.

В результате столкновения никто не пострадал, а проверка на алкоголь была негативной. Авария была решена на месте с помощью штрафа.

"Украинский трамвай" в Праге попал в аварию / Фото с Twitter заместителя мэра Праги Зденека Гржиба

Что известно об этом трамвае?

Трамвай Т3 в украинских цветах был введен в эксплуатацию пражской транспортной компанией в среду днем. В специальных красках, символизирующих поддержку Украины, которая уже больше года защищается от российской агрессии с помощью своих союзников, он будет курсировать по улицам Праги в течение полугода.

Трамвай привлекает внимание к платформе сбора средств украинского правительства UNITED24, через которую можно напрямую финансово поддержать Украину в ее борьбе с российским агрессором.