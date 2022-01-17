Український гурт Go_A виступить в Польщі: де й коли відбудеться концерт

Після тріумфу на Євробаченні український гурт Go_A здобув безліч фанатів у Європі. Відтак, з нетерпінням на виступ українців чекають жителі Кракова.

Зараз гурт активно гастролює Україною та за її межами. Крім того, музиканти вже працюють над новим альбомом.

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Коли і де відбудеться виступ гурту Go_A в Кракові

Go_A представлять свою музичну творчість в одному з краківських клубів у вівторок, 19 квітня. У продажу є вільні квитки.

Гурт розпочне виступ о 20:00 за місцевим часом на сцені закладу Zaścianek. Адреса місця події: Józefa Rostafińskiego, 4.

Що відомо про Go_A

Go_A – це український гурт, який у своїй музиці поєднує фольк та електроніку.

До складу колективу входять такі учасники: Катерина Павленко, Тарас Шевченко, Ігор Діденчук та Іван Григоряк.

Світова слава прийшла до гурту після виступу на Євробаченні 2021. У фіналі міжнародного конкурсу колектив посів 5 місце, але за голосуванням глядачів – 2 місце.

Після зльоту на Євробаченні пісня SHUM стала завойовувати світові чарти. Композиція посіла перше місце у чартах Spotify одразу 8 країн та згодом увірвалась на першу сходинку світового чарту. Крім того, відео виступу представників України на Євробаченні увійшло у 10 найкращих на YouTube. Ще SHUM став першим україномовним хітом, що залетів у чарт Billboard.

Раніше, наприкінці 2020 року, колектив був номінований на звання "Відкриття року" за версією української музичної премії YUNA.



Go_A виступлять у Кракові / Фото з інстаграму гурту Go_A