Сейчас группа активно гастролирует по Украине и за ее пределами. Кроме того, музыканты уже трудятся над новым альбомом.

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Когда и где состоится выступление группы Go_A в Кракове

Go_A представят свое музыкальное творчество в одном из краковских клубов во вторник, 19 апреля . В продаже есть свободные билеты.

Группа начнет выступление в 20:00 по местному времени на сцене заведения Zaścianek . Адрес места события: Józefa Rostafinskiego, 4.

Что известно о Go_A

Go_A – это украинская группа, которая в своей музыке сочетает фольк и электронику.

В состав коллектива входят следующие участники: Екатерина Павленко, Тарас Шевченко, Игорь Диденчук и Иван Григоряк.

Мировая слава пришла в группу после выступления на Евровидении 2021 года. В финале международного конкурса коллектив занял 5 место, но по голосованию зрителей – 2 место.

После взлета на Евровидении песня SHUM стала завоевывать мировые чарты. Композиция заняла первое место в чартах Spotify сразу 8 стран и потом ворвалась на первую строчку мирового чарта . Кроме того, видео выступления представителей Украины на Евровидении вошло в 10 лучших на YouTube . Еще SHUM стал первым украиноязычным хитом, залетевшим в чарт Billboard .

Раньше, в конце 2020 года, коллектив был номинирован на звание "Открытие года" по версии украинской музыкальной премии YUNA.