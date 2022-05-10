Так, за 66 днів війни народилося 2 510 дітей з українським громадянством на території Польщі. А це на 1 420 більше, ніж за такий самий період 2021 року. Тоді на світ з'явилося 1 090 українців й українок у сусідній державі.

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З кожним роком кількість дітей, яких українки народжують у Польщі, зростає. У 2015 році в польських пологових будинках з'явилося на світ лише 704 дитини з громадянством України, через рік їх було вдвічі більше. У 2020 році – 5,6 тисячі.

Крім громадянок України, які постійно проживають у Польщі, є й ті, хто приїжджає в країну тільки на пологи. Річ у тому, що молоді матусі розраховують на якісніший і дешевший післяпологовий догляд.

Зараз же з'явилася ще одна група — це жінки, які приїхали до Польщі через війну. Сьогодні важко сказати, як вони вплинуть на демографічну ситуацію в країні: чи повернуться вони додому, чи залишаться тут.

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