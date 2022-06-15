Українським дітям даруватимуть перекладену "Вроцлавську абеточку": де можна отримати

У Польщі перебуває найбільша кількість українців, які втекли від війни. Здебільшого це матері з дітьми.

"Вроцлавську абеточку" переклали і даруватимуть українським дітям

Влада Вроцлава вирішила зробити їм маленький подарунок – видрукували україномовну версію книги "Вроцлавська абеточка", гаптовану ілюстраціями та літерами з елементами історії Вроцлава. Її роздаватимуть дітям з України.

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"Wrocławski abecadlik" створили Єва та Павло Павляк як подарунок для всіх новонароджених дітей Вроцлава. Раніше вона була доступна лише польською мовою, але відтепер її переклали ще й на українську.

Рішення дарувати таку абетку й українським дітям прийняв Вроцлавський дім літератури ще у перші тижні війни. Переклад виконала українська письменниця, лауреатка Центральноєвропейської літературної премії "Ангелус" Катерина Бабкіна, яка разом із дворічною донькою після початку війни переїхала з Києва до Вроцлава.

Хоча книга створена як подарунок і розповсюджується безкоштовно, Вроцлавський будинок літератури також дозволяє продати частину тиражу органам місцевого самоврядування, компаніям чи приватним особам. Дохід від продажу може сприяти акції "Книги з дому", в межах якої будуть видаватися нові книжки для дітей українською мовою.

Де отримати "Вроцлавську абеточку"

Батьки та законні опікуни дітей з України, які зараз проживають у Вроцлаві, можуть безкоштовно отримати примірник абетки у Przejście Dialogu (вулиця Świdnicka 19, підземний перехід).

Крім того, видавець має намір, щоб книжки також отримали установи та організації, які допомагають українським дітям.