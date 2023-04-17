Згідно з чинними правилами, автомобілі з іноземною реєстрацією в Німеччині не мають права їздити дорогами країни довше, ніж рік після перетину кордону. Для багатьох біженців з України цей період вже сплив – тепер треба зареєструвати авто, в іншому разі пересуватися країною буде неможливо.

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Чому пільгу для українських водіїв не продовжили?

Між федеральними землями кілька місяців відбувалася дискусія щодо розв'язання ситуації з великою кількістю українських автомобілів. Деякі землі прагнули дозволити українцям керувати автомобілем без реєстрації ще рік, а інші – переконані, що такі транспортні засоби становлять небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

На засіданні комітету представників земельних урядів Німеччини з питань реєстрації автомобілів у четвер було ухвалене рішення не подовжувати дію пільгового періоду для українських авто.

Всі учасники зустрічі одностайно висловилися за те, що після спливання термінів має проводитися передбачена законом процедура поставлення на облік,

– уточнили у мінтрансі землі Саар.

Головною причиною обліку автомобілів стали застороги щодо безпеки. Зараз відсутній механізм, який дозволяє перевіряти наявність страхування в українців. Крім того, засоби автоматичної фіксації не можуть ідентифікувати транспортні засоби з іноземними знаками.

Цікаво, що раніше дві федеральні землі вирішили продовжити пільговий період для водіїв-українців. Нижня Саксонія дозволяла користуватися авто без реєстрації, якщо водій має автоцивілку. Чи нова ухвала скасує ці рішення, наразі невідомо.

Додамо, що у мінтрансі землі Тюрингія раніше звертали увагу на те, що експлуатація незареєстрованого у Німеччині автомобіля після річного терміну є адміністративним правопорушенням, яке може потягнути за собою штраф розміром у 70 євро.

Українці в Німеччині повинні зареєструвати авто після року перебування / Фото Shutterstock

Як зареєструвати авто

Наразі міністри транспорту федеральних земель Німеччини не визначили процедуру реєстрації для біженців. Остаточне узгодження заплановано на початок травня.

Зазвичай процедура реєстрації складається з кількох етапів, серед яких:

проходження технічного огляду; підтвердження наявності німецького страхового поліса; сплата щорічного автомобільного податку.

Авто з України потрібно також розмитнювати, але в разі оформлення за процедурою переїзду на постійне місце проживання заявник може бути звільнений від сплати мита.