У чому суть програми "Будинки для України"

Так, держава шукає, так би мовити, спонсорів, які б могли прийняти у себе вдома українців, що рятуються від війни. І зі стартом урядової програми сотні тисяч британців долучилися до цієї ініціативи. Місцеві мешканці, згідно з умовами, повинні виділити біженцям кімнату у своєму помешканні або ж цілу квартиру.

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Крім цього, у рамках програми британці допомагають громадянам України отримати візу за схемою Homes for Ukraine. Ця віза дозволяє українцям залишатися в країні до трьох років, а також дає право на працевлаштування, безкоштовне навчатися, медичне обслуговування та соціальну підтримку.

Звучить усе доволі непогано, але часом проходить цей процес не так гладко.

Чому деяким українцям у Великій Британії шукають інше житло

Річ у тому, що деякі з таких спонсорів житла для громадян України можуть виявитися недобросовісними, а умови невідповідними. Серед заручників саме такої ситуації опинилися 600 біженців.

Безрозсудний і нерегульований підхід до підбору способів наражає вразливих біженців на значний ризик опинитися в будинках людей, які планують їх експлуатувати,

– вважає Івонн Качікоті, глава служби переселення та інтеграції благодійної організації Refugee Action.

Тож тепер влада Великої Британії шукає нове житло для тих українців, яким загрожувала "експлуатація власниками будинків". Крім цього, у перелік спонсорів потрапили люди із судимістю, а оскільки більшість біженців – жінки та діти, то вони "ризикують стати мішенню ненадійних чоловіків".

Травмовані сім'ї змушені залишити будинки приймаючої сторони після неприємного досвіду і навряд чи захочуть повторити таке знову,

– додала вона.

Поки 600 українцям британський уряд шукає житло з належними й безпечними умовами, їх тимчасово розмістили у готелях.

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