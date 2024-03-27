"Біженців депортують з Європи": Україна вперше відреагувала на масштабний фейк

В інформаційний фейк "вкинули" черговий фейк. Цього разу про те, що українців начебто депортують з ЄС. Причиною нібито стали "масові протести".

Фейк поширив анонімний телеграм-канал. Він посилався начебто на "сайт представництва ЄС в Україні". Водночас нічого спільного з реальністю ця інформація не має.

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Фейк спростували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Правда: скриншот з інформацією про депортацію українців з Європи – підробка,

– мовиться у повідомленні.

Як "склепали" фейк

Аби поширити фейк, шахраї використали реліз "Загарбницька війна Росії проти України: персональні санкції ЄС за порушення територіальної цілісності продовжено ще на пів року", опублікований 13 березня.

У реальності у документі мовиться, що Рада ЄС ухвалила рішення продовжити до 15 вересня 2024 року обмежувальні заходи проти людей, які причетні до підтриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Окрім того, у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що представництво ЄС в Україні не поширювало інформації про депортацію українців, адже вона не відповідає дійсності.

Традиційно за фейками, які поширюють про українців, стоїть російська пропаганда. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише дронами та ракетами, але й фейками.