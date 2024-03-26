Франція залишається однією з улюблених країн українців для відпочинку. Фактично всі туроператори пропонують туди тури. Водночас їхати туди на тривалий період люди не квапляться.

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Чому українці не хочуть їхати у Францію

Станом на січень 2024 року на території Франції перебували приблизно 65 тисяч людей. Водночас у ці дані не враховані неповнолітні українці, оскільки їм не потрібно отримувати дозвіл на перебування. Наприклад, на території Чехії, Польщі, Литви, Латвії та Естонії на 1000 громадян припадає 25 біженців. Тим часом у Франції цей показник становить менше як 1 біженець на 1000 французів.

Аналітики зауважують, що біженці обирають для себе країну, враховуючи такі фактори:

мова;

близькість до України;

фінансова підтримка;

українські спільноти.

Зауважують, що Франція не відповідає жодній з цих вимог. Правозахисники акцентують, що у країні діє мовний бар'єр, а також – високий рівень бюрократії.

Біженці ділилися, що їм було дуже важко у Франції. Зокрема, складнощі виникали навіть з отриманням інформації про процедуру подання заявки на тимчасовий захист. Окрім того, зауважують, що у Франції дуже важко знайти роботу.