Українські знаменитості, які переїхали жити за кордон: що їх чекало у новій країні

Ці жінки будували в Україні прекрасну кар'єру. Але вирішили, що еміграція дасть їм більше можливостей.

У новій країні кожну з них спіткала своя пригода. Хтось одружився, хтось народив дитину, а комусь довелося боротися за життя.

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Ірена Карпа

Ірена Карпа – одна з найпопулярніших письменниць України. Крім того, вона встигла прославитися як співачка, журналістка та телеведуча і навіть пробувала себе у ролі кіноакторки ("Аутизм", режисер Анпілогов, Україна; "Компот", режисер Якушенков, Росія). А ще Ірена Карпа є власницею нагороди Best Ukrainian Awards у номінації "Наймодніша письменниця".

Словом, в Україні цю жінку знали як успішну. У Києва Ірена Карпа могла реалізувати багато своїх амбіцій. Але ширші можливості відкрив для неї Париж. У жовтні 2015 року Ірена Карпа почала виконувати обов'язки першого секретаря з питань культури Посольства України у Франції. Згодом ЗМІ почали рясніти новинами про те, що Карпа одружується з нащадком Гюго. А сама письменниця щодня публікує у соцмережах атмосферні розповіді про шарм французького життя.

Авторка часто навідується в Україну. Тут зустрічається з фанатами і дає майстер-класи. Та повертатися на батьківщину, схоже, не планує. Українка цілком щаслива жити у Парижі зі своїм чоловіком Людовиком-Кирилом Требюше, доньками та собакою. А еміграція нітрохи не зменшила кількість прихильників письменниці в Україні.

Міка Ньютон

Були часи, коли уродженка Івано-Франківщини Оксана Грицай (вона ж Міка Ньютон) була шалено популярною в Україні. Її пісні ставали саундтреками популярних серіалів, а школярки масово купували щоденники зі зображенням української знаменитості.

У 2011 році співачка з піснею Angel перемогла в українському національному відборі на конкурс пісні Євробачення 2011. Міка Ньютон виступала на конкурсі шостою та отримала місце у фіналі, який відбувся 14 травня. Попри негативні прогнози букмекерів, вона посіла четверте місце у конкурсі.

Після Євробачення слава співачки зросла. Нею почали цікавитися західні продюсери. Українка переїхала жити до Каліфорнії. У США співачка живе досі зі своїм чоловіком Крісом Сааведра, власником американського модельного агентства Saint Agency.

На жаль, не все склалося гладко у житті знаменитості. У чужій країні їй довелося боротися з раком яєчників. Хвороба стала справжнім випробуванням для молодої жінки. Та Оксана одужала, не падає духом і сподівається, що у майбутньому все буде добре.

Лілія Подкопаєва

Заслужена українська спортсменка Лілія Подкопаєва має чималий список досягнень: 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей. Вона – абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996).

Крім того, в Україні вона плідно займалася благодійністю. Стала засновницею і головою Міжнародного благодійного фонду "Здоров'я поколінь", послом доброї волі ООН з ВІЛ/СНІДу в Україні та послом Ради Європи з питань спорту, толерантності та чесної гри.

У 2017 році Лілія Подкопаєва переїхала жити до США у місто Атланта. Друзі попросили бізнесмена на ім'я Ігор зустріти жінку в аеропорті та допомогти з переїздом. У бізнесмена та гімнастки виникли стосунки. Згодом спортсменка втретє одружилася та втретє стала мамою у США.

Нещодавно Лілія Подкопаєва повернулася до України. У своєму інстаграмі зірка повідомила, що стане суддею у шоу "Україна має талант".