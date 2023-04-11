Від українців в Литві вимагатимуть знання литовської мови

Уряд Литви підготував документ, в якому йдеться, що в 2024 році інспекція почне карати роботодавців, якщо їхні працівники-українці не розмовлятимуть литовською.

Нові вимоги до знання мови

Голова Державної інспекції з литовської мови Аудрюс Валотка зазначив, що отримує скарги у зв’язку з тим, що біженці з України на робочих місцях не розмовляють із місцевими жителями литовською. Найбільше скарг надходить із магазинів та аптек.

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Наплив біженців з України змінив лінгвістичну ситуацію в Литві, що викликає занепокоєння в суспільстві, з’являються нові виклики, які треба вирішувати,

– зазначив Валотка.

У березні 2024 року розпочнеться контроль з мови згідно з постановою уряду щодо володіння литовською мовою в певних категоріях. Якщо роботодавець не зможе надати сертифікат, який підтверджує пройдений іспит з мови, то інспекція та муніципальні фахівці вживатимуть відповідних заходів.

Критика ініціативи

Міністр економіки Литви Аушріне Армонайте виступає на захист прав біженців з України, заявляючи, що її міністерство робить все можливе, щоб уникнути переслідування таких працедавців.

"Такий прямолінійний підхід до роботи дивує, як і відсутність емпатії до постраждалих від війни людей. Я сама не розмовляю ні українською, ні російською, але в мене жодного разу не було проблем під час спілкування з іншомовними постачальниками послуг, а користуюся я такими послугами щотижня. Окрім того, неможливо не бачити, що багато людей уже розмовляють литовською і щосили намагаються це робити", – сказала міністерка.

Вона вважає, що інспектори замість того, щоб приділяти увагу поліцейським заходам, могли б взяти на себе ініціативу і допомогти людям, які хочуть вивчити мову.