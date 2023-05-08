Українські прапори у Нью-Йорку: американці вивісили синьо-жовті стяги на Метрополітен-опера

У Нью-Йорку на фасаді культового театру ‎Метрополітен-опера майорять українські прапори. Так американці подякували Україні за захист демократії.

Американці вчергове продемонстрували свою солідарність та підтримку демократичних зусиль України. Тепер провідний театр в США і один з центрів світової музичної культури прикрашають українські прапори.

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Українські прапори на фасаді Метрополітен-опери в Нью-Йорку протягом наступних чотирьох тижнів в межах міжнародної кампанії подяки Україні за захист демократії для вільного світу,

– написав на своїй сторінці у фейсбук Міністр культури України Олександр Ткаченко і поділився світлинами з Нью-Йорка.

Також очільник Мінкульту подякував головному менеджеру Нью-Йоркського театру Пітеру Гелбу за постійну підтримку українських митців.

В Метрополітен-опері не вперше підтримують Україну

Метрополітен-опера — це унікальний оперний театр в США, відкритий у Нью-Йорку в 1883 році. Всі опери тут виконують мовою оригіналу. Із 1966 року театр працює у новому приміщенні у Лінкольнівському центрі. У Метрополітен-опера свого часу виступали такі зірки української оперної сцени: Людмила Монастирська, Белла Руденко, Анатолій Солов’яненко та інші.

Метрополітен-опера підтримує українських митців / Фото фейсбук Олександра Ткаченка

Уже не вперше Метрополітен-опера у Нью-Йорку демонструє свою підтримку України на весь світ. У лютому в легендарному театрі відбувся великий концерт до року повномасштабного вторгнення Росії. В пам’ять про невинних жертв війни провідні артисти виконали "‎Реквієм" Моцарта. Також зі сцени Метрополітен-опера у березні 2022 року лунав гімн України.